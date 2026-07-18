Число пострадавших от отравления на базе отдыха на Ставрополье выросло до 80

До 80 выросло число отравившихся на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До 80 человек увеличилось количество пострадавших на базе отдыха на Ставрополье. Среди отравившихся также 21 несовершеннолетний, а шестерым понадобилась госпитализация. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

«Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. С целью установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи и сотрудники Роспотребнадзора изъяли образцы из пищеблока гостиничного комплекса. Специалисты продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах происшествия. Число пострадавших может увеличиться.

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