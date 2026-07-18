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НовостиПроисшествия18 июля 2026 8:36

Число пострадавших от отравления на базе отдыха на Ставрополье выросло до 80

Среди отравившихся 21 несовершеннолетний, шестерым понадобилась госпитализация
Данил ЮРКОВ
До 80 выросло число отравившихся на Ставрополье

До 80 выросло число отравившихся на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До 80 человек увеличилось количество пострадавших на базе отдыха на Ставрополье. Среди отравившихся также 21 несовершеннолетний, а шестерым понадобилась госпитализация. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

«Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. С целью установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи и сотрудники Роспотребнадзора изъяли образцы из пищеблока гостиничного комплекса. Специалисты продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах происшествия. Число пострадавших может увеличиться.

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