Количество 100-балльников ЕГЭ на Ставрополье выросло на треть за год

Количество 100-балльников выросло на Ставрополье на треть за год Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье в 2026 году по сравнению с 2025 годом на треть выросло количество 100-балльников по ЕГЭ. По итогам подсчета всех экзаменов максимальный балл в крае набрали 112 выпускников. Причем 11 ребят смогли получить высшую оценку сразу по двум предметам.

«За каждым таким успехом стоит большой труд самих ребят, поддержка родителей и профессионализм педагогов. Искренне благодарю всех, кто помог нашим выпускникам добиться таких результатов. Со своей стороны будем и дальше создавать условия, чтобы дети могли раскрывать свои способности», – заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он добавил, что очень важно, что растет число высоких баллов по физике, биологии, профильным и естественнонаучным дисциплинам. Так как выпускники чаще берут эти предметы на ЕГЭ, у края могут появится больше инженеров, врачей, ученых и других специалистов.

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