Капремонт школы за 41 млн рублей продолжается в ауле на Ставрополье

Фото: администрация Арзгирского округа

В ауле Башанта Арзгирского округа Ставрополья продолжается капремонт школы. На работы по региональному проекту «Всё лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети» выделили 41 млн рублей. Подрядчику предстоит полностью обновить здание.

Также в классах должны появиться новая мебель и оборудование. На деньги из местного бюджета уже построили новое ограждение территории. Все работы, говорят власти, идут согласно графику.

«Это не первый образовательный объект, на котором идет модернизация. Раньше в селе Арзгир капитально отремонтировали школу №1, также провели ремонт актового зала и кабинетов “Цифровой образовательной среды” и физики в школе №2», – заявил глава Арзгирского округа Алексей Палагута.

По данным управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края, в 2026 году в регионе планируется капитальный ремонт 38 школ. Работы будут вести в рамках регионального проекта. Сколько на это выделили средств, не уточняется.

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