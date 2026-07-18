Трех мировых судей назначила дума Ставропольского края

Трех мировых судей назначили на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае депутаты думы назначили трех мировых судей. Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, судебным участком №1 города Кисловодска с 1 октября будет заведовать Артем Зуев.

На должность мирового судьи судебного участка №3 Новоалександровского округа с 1 августа 2026 года назначена Татьяна Ким. А заведовать судебным участком №1 Труновского округа с 1 августа 2026 года будет Сергей Строганов.

Ранее власти Ставрополья задумались об отдельных заправках на фоне дефицита топлива. Как рассказал в социальных сетях губернатор Владимир Владимиров, одна из обсуждаемых мер – организация специальных заправочных станций, где владельцы спецтехники смогут рассчитываться по транспортным картам.

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