Пожилой водитель устроил смертельную аварию на трассе Ставрополья

Фото: ГАИ Ставропольского края

В Шпаковском округе Ставрополья пожилой водитель погиб в устроенной им аварии. По данным регионального ГАИ, утром 18 июля 66-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» из-за невнимательности врезался в стоящую на светофоре легковушку той же марки, которой управлял 65-летний мужчина.

«В результате ДТП 66-летний водитель автомобиля “Лада Гранта” скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 66-летний житель Труновского округа имеет 29-летний стаж вождения. За нарушение ПДД его штрафовали всего один раз. На момент аварии он был трезвый. Сейчас сотрудники выясняют детали произошедшего.

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