Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении на Ставрополье

Фото: стоп-кадр видео СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о массовом отравлении на базе отдыха на Ставрополье. В настоящее время известно о 80 посетителях, обратившихся в больницу. Среди них 21 несовершеннолетний. Шестерых госпитализировали, детей средни них нет.

«Предварительно причиной массового отравления стали продукты питания. В целях установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Следователи расследуют дело о массовом отравлении на Ставрополье Видео: СКР

Следователи расследуют уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Виновным грозит штраф до 700 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы.

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