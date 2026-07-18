Более 50 отравившихся на базе отдыха госпитализировали в 10 больниц Ставрополья

Стало известно состояние отравившихся посетителей базы отдыха на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Ставропольского края прокомментировал ситуацию с массовым отравлением на базе отдыха. По данным ведомства, в медучреждения региона поступили 79 человек, в том числе 25 детей. Причиной обращений стали недомогание после пребывание в гостинице Новоселицкого округа.

«С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно. По данным Управления Роспотребнадзора на 16:00 мск 18 июля 2026 года, случаи острой кишечной инфекции также зафиксированы у 11 жителей других субъектов РФ», – рассказали в минздраве.

Состояние заболевших медики оценивают как средней тяжести с положительной динамикой. Медицинскую помощь всем пострадавшим оказывают в полном объеме, за ними ведут постоянное наблюдение.

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