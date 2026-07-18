Более 350 школьников Кисловодска подготавливают школы к учебному году

Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске более 350 школьников подготавливают школы к учебному году. Учащиеся присоединились к составам ремонтных бригад и приводят территории учреждений в порядок. В том числе красят стены, чинят мебель, благоустраивают дворы и спортивные площадки.

«Когда ребята своими руками помогают готовить школу к новому учебному году, они делают гораздо больше, чем просто ремонт. Такие работы объединяют, учат уважать труд других людей, ценить то, что создается общими усилиями, и воспитывают любовь к своей школе и родному Кисловодску», – заявил мэр курорта Евгений Моисеев.

Ранее сообщалось, что из Кисловодска в зону СВО отправили полтонны гуманитарной помощи. С курорта три дня увозили груз для военных. Собирали и формировали посылки на базе местной мастерской.

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