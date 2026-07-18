Ремонт 6,2 километра дороги к селу начался в Ипатовском округе Ставрополья

Фото: администрация Ипатовского округа

В Ипатовском округе Ставрополья начался ремонт дороги на подъезде к селу Правокугультинскому. Дорожникам предстоит уложить асфальт, укрепить обочину, нанести новую разметку и установить дорожные знаки на 6,2 километре дороги. На эти цели из бюджета выделили более 180 млн рублей. Завершить работы планируют до конца октября.

«За последние три года на подъездном пути к Правокугультинскому уже заменено асфальтовое покрытие на пяти участках общей протяженностью 10 км. В этом году ремонт полностью завершат», – говорит глава Ипатовского округа Вера Шейкина.

По ее словам, дорога важна, так как соединяет поселок с другими населенными пунктами и обеспечивает подвоз детей в школу поселка Большевик. Работы идут в рамках краевой программы «Развитие транспортной системы».

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