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НовостиОбщество18 июля 2026 18:37

Более 36 тысяч жителей Ставрополя проголосовали за проекты благоустройства

Уже 20 июля власти выберут победителей
Маргарита КОТОВА
Более 36 тысяч жителей Ставрополя проголосовали за проекты благоустройства

Более 36 тысяч жителей Ставрополя проголосовали за проекты благоустройства

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе более 36 тысяч человек проголосовали за проекты благоустройства по программе поддержки местных инициатив. До завершения голосования остались сутки. Днем 20 июля станут известны пять победителей – один из 11 объектов.

«В перечень 11 отобранных для голосования территорий вошли площадки по улицам 45 Параллель, Ломоносова и Дзержинского, Пржевальского, 50 лет ВЛКСМ, Доваторцев, Ленина, Южный обход, Пирогова, Добролюбова, проезду Врачебному, переулку Прикумскому», – рассказали в администрации Ставрополя.

Согласно условиям краевой программы муниципалитет может заявить только пять проектов. Проголосовать все еще возможно – до конца суток 19 июля. Сделать это можно на сайте поддержки местных инициатив. По результатам власти определят проекты-лидеры, по которым направят заявки в минфин для рассмотрения конкурсного отбора и выделения субсидии.

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