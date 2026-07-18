Более 36 тысяч жителей Ставрополя проголосовали за проекты благоустройства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе более 36 тысяч человек проголосовали за проекты благоустройства по программе поддержки местных инициатив. До завершения голосования остались сутки. Днем 20 июля станут известны пять победителей – один из 11 объектов.

«В перечень 11 отобранных для голосования территорий вошли площадки по улицам 45 Параллель, Ломоносова и Дзержинского, Пржевальского, 50 лет ВЛКСМ, Доваторцев, Ленина, Южный обход, Пирогова, Добролюбова, проезду Врачебному, переулку Прикумскому», – рассказали в администрации Ставрополя.

Согласно условиям краевой программы муниципалитет может заявить только пять проектов. Проголосовать все еще возможно – до конца суток 19 июля. Сделать это можно на сайте поддержки местных инициатив. По результатам власти определят проекты-лидеры, по которым направят заявки в минфин для рассмотрения конкурсного отбора и выделения субсидии.

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