Аферисты украли у 74-летнего ставропольца 1,4 млн, заставив поехать в Краснодар

Мошенники придумали целую схему, чтобы оставить пенсионера без денег Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Телефонные мошенники украли у ставропольского пенсионера 1,4 млн рублей и заставили ехать снимать деньги в Краснодар. Сперва 74-летнему жителю краевой столицы позвонил неизвестный и заявил, что на его имя пришла посылка. Только вот он ничего не заказывал, а потом собеседник предложил продиктовать код из СМС.

«Мужчина выполнил требование. На следующий день ставропольчанину позвонил якобы сотрудник службы безопасности, который сообщил, что вчерашний код был использован для оформления фиктивной доверенности от его имени на постороннюю женщину», – рассказали в МВД Ставропольского края.

Аферисты заявили, что чтобы спасти сбережения, надо срочно перевести деньги на счет в другом банке. Только вот сделать это надо в Краснодаре. Пенсионер поехал в другой регион, переночевал там, а после на вызванном мошенниками такси доехал до банкомата. Там он через QR-код перевел все свои деньги – 1,4 млн рублей.

Когда ставрополец вернулся домой, ему снова начали угрожать. На этот раз тем, что деньги могут украсть у него жены. Пенсионер рассказал обо всем супруге, и в момент диалога понял, что его обманули. Мошенники перестали выходить на связь, а обманутый мужчина пошел в полицию. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело. Преступников ищут.

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