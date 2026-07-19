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НовостиПроисшествия19 июля 2026 8:00

Для тушения пожара после атаки БПЛА в Ставрополе привлекли технику водоканала

Все экстренные службы стянуты на место возгорания
Алевтина КРАСНОБАЕВА
Предварительно, погибших и пострадавших в пожаре нет

Предварительно, погибших и пострадавших в пожаре нет

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Для тушения пожара после атаки беспилотников в Ставрополе привлекли дополнительную технику для подвоза воды. Ночью 19 июля силы ПВО отразили вражеские БПЛА, атаковавшие промышленные объекты на севере краевой столицы.

«Все службы экстренного реагирования стянуты на место ЧП в промзону северо-западной части Ставрополя. Ситуация под контролем», – сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

На месте работают пожарные. По словам властей, горящая промзона находится далеко от жилой застройки на границе с Шпаковским округом, поэтому угрозы для местных жителей нет. Предварительно, погибших и пострадавших в пожаре нет.