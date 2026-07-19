На территории округа Ставрополья ввели режим ЧС после атаки вражеских дронов

В окрестностях Ставрополя отразили атаку вражеских БПЛА. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шпаковском округе Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. В ночь на 19 июля силы ПВО отразили налет БПЛА на промзоны. Это повлекло возгорания на промышленных объектах в хуторе Вязники.

«Границей зоны чрезвычайной ситуации последствий взрыва и возгорания на промышленных объектах определить территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», – говорится в постановлении администрации Шпаковского округа.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы. В качестве меры предосторожности в хуторе Вязники эвакуировали людей, которые живут недалеко от промзоны. При этом угрозы жизни и здоровью людей нет.

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