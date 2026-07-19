Многодетная мама со Ставрополья открыла цех полуфабрикатов

Многодетная мама по соцконтракту открыла мини-цех по производству полуфабрикатов. Фото: администрация Кировского округа

Жительница станицы Зольской Кировского округа Людмила Кузнецова открыла мини-цех по производству полуфабрикатов. Многодетная мама купила морозильную камеру, тестомес, электромясорубку, фаршемешалку, пельменный аппарат и посуду. Также она окончила курсы поварского дела. Сейчас Людмила делает пельмени, вареники и фарш на дому.

«У меня четверо детей, младшему еще семь, и работать на дому для меня - оптимальный вариант. Так я могу и заработать, и присмотреть за детьми, приучить их к делу», – рассказала многодетная мать.

Людмила получила господдержку предоставляется в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Подав заявку на соцконтракт, она получила 350 тысяч рублей на начало бизнеса.

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