В селе Труновского округа Ставрополья обустроят пешеходную зону

В 2025 году в селе Донском обустроили музыкальную игровую площадку. Фото: из архива администрации Труновского округа

В Труновском округе Ставропольского края улучшат пешеходную зону. Жители села Донского почти единогласно проголосовали за этот проект. Из более восьми тысяч жителей за благоустройство дорожек по улице Садовой проголосовало 98%.

«Благодарю каждого за неравнодушие. Благоустройство идет системно, каждый год приносит жителям новые комфортные общественные пространства», – рассказала глава Труновского округа Нина Аникеева.

Местные власти сообщили, что округ стал одним из самых активных муниципалитетов, участвовавших в голосовании. Благоустройство пешеходной зоны начнется в 2027 году. Его проведут в рамках рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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