Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром ожидается в крае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение. По данным РС ЧС, на территории края с 15:30 и до конца суток 19 июля ожидается непогода. Синоптики предупреждают о сильном дожде, ливне в сочетании с грозой, градом. Также возможен сильный ветер 10-25 м/с.

Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, – предупредили в ГУ МЧС России по Ставрополью.

Спасатели предупреждают, что из-за сильного ветра возможно повреждение кровли зданий, деревьев и слабо закрепленных конструкций. В непогоду желательно не выходить из дома и соблюдать осторожность. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.

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