Мэр Пятигорска потребовал разрывать контракты с подрядчиками, срывающими сроки

Мэр города устроил объезд объектов, на которых проходит капремонт. Фото: стоп-кадр видео Дмитрия Ворошилова

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о традиционном обходе строительных объектов в выходные. Он проконтролировал изменения в образовательных учреждениях, в которых ведутся ремонтные работы. На одном из объектов он заметил сильное отставание от графика.

«Руку на прощании с недобросовестными подрядчиками мы уже набили. Нам нужны объекты, сделанные качественно и в срок», – заявил мэр города.

В случае, когда подрядчик срывает сроки без объективных причин, глава Пятигорска просит с ним «не церемониться». Руководителю управления капремонта порекомендовали расторгать контракт и вносить такого исполнителя в «черный список». А после этого оперативно разыгрывать конкурс и искать ему замену, чтобы как можно скорее завершить работу.

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