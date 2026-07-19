В Предгорном округе Ставрополья продолжается уборочная страда

В Предгорном округе полным ходом идёт уборочная страда. Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе Ставропольского края продолжается уборочная кампания. В 2026 году зерновыми и зернобобовыми культурами засеяна площадь, которая почти в полтора раза больше, чем в прошлом сезоне. Под них отдали более 40 тысяч га пашни.

«Рост посевных площадей позволяет рассчитывать на хороший урожай. Сельхозпроизводители активно пользуются господдержкой: от компенсаций на элитные семена и удобрения до грантов на обновление техники», – рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Так, в прошлом году на возмещение части затрат аграриев на зерно направили 6,4 млн рублей.

В ближайшее время аграрии приступят к уборке озимой пшеницы. В 2026 году под нее отдали более 36 тысяч га. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ее урожайность превысит 50 ц/га.

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