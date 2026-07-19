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НовостиОбщество19 июля 2026 17:22

В Георгиевском округе Ставрополья приступили к ремонту дороги

В Георгиевском округе обновят 5 километров трассы «Обильное – Балковский»
Вероника УШИНСКАЯ
5 км дороги отремонтируют в Георгиевском округе. Фото: администрация Георгиевского округа

5 км дороги отремонтируют в Георгиевском округе. Фото: администрация Георгиевского округа

В Георгиевском округе Ставропольского края начались дорожные работы на участке «Село Обильное – поселок Балковский». Подрядчики займутся асфальтированием пяти километров трассы.

«Вопрос ремонта дорог – один из самых важных для местных жителей, стараемся уделять ему особое внимание. Пока темпы неплохие. В 2025 году капитально отремонтировали более 12 км дорог, работу продолжаем», – прокомментировал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Ремонт проводится по краевой госпрограмме «Развитие транспортной системы». В этом году в Георгиевском округе уже отремонтированы улица Чкалова в станице Лысогорской и Спортивная в Незлобной. Завершается ремонт Таманского и Казачьего переулков в Георгиевске.

Также власти сообщили, что округ прошел отбор на получение краевых субсидий. В планах – ремонт дороги «Георгиевск – Краснокумское», улицы Колхозной в поселке Новом и Малого переулка в Лысогорской.

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