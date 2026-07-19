Новую партию постельного белья для детских садов Кисловодска сошьют заключенные

Детские сады Кисловодска обеспечат новой партией постельного белья.

Детские сады Кисловодска обеспечат новыми партиями постельного белья. Партию текстиля пошьют заключенные в учреждениях УФСИН. Ее направят в один из детсадов города.

«Наша задача, чтобы все учреждения образования получали качественную продукцию, а бюджетные средства использовались максимально эффективно», – рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

О поставках договорились заместитель начальника УФСИН России по Ставропольскому краю Дмитрий Кулаков и начальник управления образования города Елена Буровая.

Эта договоренность, считает мэр Кисловодска, решит сразу две задачи: обеспечение детсадов нужными товарами и поддержку проектов, которые помогают в трудовой адаптации и социализации осужденных.

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