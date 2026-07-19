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НовостиОбщество19 июля 2026 20:20

Новую партию постельного белья для детских садов Кисловодска сошьют заключенные

Сотрудничество УФСИН и управления образования Кисловодска начнется с обеспечения одного детсада
Вероника УШИНСКАЯ
Детские сады Кисловодска обеспечат новой партией постельного белья.

Детские сады Кисловодска обеспечат новой партией постельного белья.

Детские сады Кисловодска обеспечат новыми партиями постельного белья. Партию текстиля пошьют заключенные в учреждениях УФСИН. Ее направят в один из детсадов города.

«Наша задача, чтобы все учреждения образования получали качественную продукцию, а бюджетные средства использовались максимально эффективно», – рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

О поставках договорились заместитель начальника УФСИН России по Ставропольскому краю Дмитрий Кулаков и начальник управления образования города Елена Буровая.

Эта договоренность, считает мэр Кисловодска, решит сразу две задачи: обеспечение детсадов нужными товарами и поддержку проектов, которые помогают в трудовой адаптации и социализации осужденных.

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