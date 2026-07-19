Минприроды проверили качество воздуха после атаки БПЛА на Ставрополье

Мониторинг воздуха в Ставропольском крае: итоги по хутору Вязники.

Специалисты провели мониторинг качества воздуха после атаки вражеских беспилотников на Ставрополье. В ночь на 19 июля в крае горела промзона в хуторе Вязники Шпаковского округа. Специалисты минприроды региона оперативно взяли пробы воздуха, чтобы оценить степень его заглязнения.

«После возгорания сформировался дымовой шлейф, смещавшийся под воздействием ветра», – говорится в сообщении минприроды Ставрополья.

Специалисты проследили траекторию распространения дымового шлейфа и отобрали пробы воздуха. По результатам проверки превышений уровня допустимых значений загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Дым жителям Ставрополья не угрожает.

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