После массового отравления на базе отдыха на Ставрополье выявили сальмонеллу

Роспотребнадзор отчитался о результатах исследований. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор отчитался о результатах проверки на базе отдыха в Новоселицком округе Ставропольского края. По данным лабораторных исследований, массовое отравление, в котором пострадало 80 человек, произошло из-за массовых нарушений санитарного законодательства. Специалисты взяли биологический материал пострадавших, пробы готовых блюд и смывы с объектов окружающей среды на пищеблоке.

«По результатам лабораторных исследований выделен возбудитель — бактерии рода Salmonella», – говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Ставропольского края.

Деятельность базы отдыха приостановлена с 13 июля 2026 года. Ведомство продолжит эпидрасследование.

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