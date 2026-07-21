163 человека пострадали за неделю от укусов клещей на Ставрополье

На Ставрополье активизировались клещи. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала эпидемического сезона от укусов клещей в Ставропольском крае пострадали 3654 человека. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 163 жителя, что на четверть меньше, чем семь дней назад. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Однако, на этом фоне выросло количество заболевших опасными инфекциями: зарегистрировано 48 новых случаев клещевого боррелиоза и 10 случаев крымской геморрагической лихорадки.

По данным краевого управления ветеринарии, все6 эти дни постоянно ведется борьба против клещей. Так, комплекс профилактических мер включает акарицидную обработку 5547,9 га природных зон, а также обработку против клещей почти 300 тысяч голов крупного и около 390 тысяч голов мелкого скота.

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