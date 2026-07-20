Въезд в леса на личных автомобилях ограничат с 21 июля на Ставрополье

Пешие прогулки остаются доступными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с 21 июля по 9 августа в лесах Ставропольского края будет временно ограничен въезд на личном транспорте. Данная мера вводится из-за особого противопожарного режима, связанного с высоким риском возникновения ландшафтных пожаров. Распоряжение об этом подписал глава регионального министерства природных ресурсов Олег Безменов.

На время действия ограничений под полный запрет попадает использование открытого огня, включая мангалы и жаровни, проведение любых пожароопасных работ, а также организация массовых мероприятий. Для обеспечения безопасности дикие съезды в лес будут перепаханы, на дорогах установят шлагбаумы, а патрулирование территорий специальными службами будет усилено.

При этом полностью останавливать доступ в лес не планируется. Жителям и гостям региона по-прежнему будут доступны прогулки пешком, визиты в базы отдыха, оздоровительные лагеря, санатории и на экотропы. Также можно будет собирать для себя орехи, ягоды и грибы, но при строгом соблюдении мер предосторожности. О любом случае задымления или возгорания необходимо незамедлительно сообщать по телефону лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

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