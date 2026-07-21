Режим ракетной опасности отменили на Ставрополье 21 июля Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Ставропольского края отменили режим ракетной опасности. Его вводили ночью 21 июля с 3:09 до 4:11. Об этом писал в своих соцсетях губернатор Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой ракетной опасности».

Во время действия режима ракетной опасности важно не допускать панику. При нахождении в здании укройтесь в заглубленном помещении, ином укрытии без окон с несущими стенами. При нахождении на улице нужно переместиться в безопасное место (подвал, подземный переход, паркинг), либо найти углубление для укрытия (канава, траншея, яма). В случае ЧП обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

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