Над территорией Ставропольского края ночью 21 июля сбили украинские БПЛА Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 21 июля над Ставропольским краем перехватили вражеские беспилотники. Сводку об уничтоженных БПЛА дает Минобороны РФ. Точное количество дронов, сбитых на территории края, не уточняется.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – прокомментировали в Минобороны РФ.

Также беспилотники за ночь сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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