Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на рынке Буденновска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на рынке в Буденновске в Ставропольском полностью потушили спустя три часа. По данным экстренных служб, ни пострадавших, ни погибших нет.

«Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров», – сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края.

Напомним, вечером 20 июля на территории рынка в Буденновске произошло возгорание на 150 квадратных метрах. На месте работали более 37 специалистов и 12 единиц пожарной техники.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru