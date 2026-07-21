Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 7:17

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на рынке Буденновска

Со слов спасателей, пострадавших или погибших нет
Виктория КУЗНЕЦОВА
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на рынке Буденновска

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на рынке Буденновска

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на рынке в Буденновске в Ставропольском полностью потушили спустя три часа. По данным экстренных служб, ни пострадавших, ни погибших нет.

«Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров», – сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края.

Напомним, вечером 20 июля на территории рынка в Буденновске произошло возгорание на 150 квадратных метрах. На месте работали более 37 специалистов и 12 единиц пожарной техники.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru