Почти миллион гостей посетили Кабардино-Балкарию с начала года

Если раньше Кабардино-Балкария ассоциировалась прежде всего с горнолыжными склонами Приэльбрусья, то сейчас здесь активно формируется круглогодичная туристическая инфраструктура. Фото: Ольга ПОГРЕБНЯК

Кабардино-Балкария продолжает укреплять позиции одного из самых привлекательных курортных направлений Северного Кавказа. За первые шесть месяцев 2026 года турпоток в республику приблизился к отметке в 1 млн человек – это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если раньше регион ассоциировался прежде всего с горнолыжными склонами Приэльбрусья, то сейчас здесь активно формируется круглогодичная туристическая инфраструктура. Нальчик всё увереннее заявляет о себе как о полноценном курортном городе: с января столицу КБР посетили 95 тыс. гостей – на 66% больше, чем в прошлом году. Такой рост связывают с благоустройством общественных пространств и сохранением архитектурного облика города.

Развивается и медицинский туризм. Санаторно-курортные учреждения республики с начала года приняли 27 тыс. человек – почти на четверть больше, чем в 2025-м. Регион успешно сочетает традиции советской курортной школы с современными стандартами обслуживания.

География поездок также расширяется: в КБР приезжают гости из более чем 50 субъектов РФ, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В межсезонье туристический поток поддерживается за счёт гастрономических и музыкальных фестивалей, событийных программ и экотроп. Параллельно ведётся модернизация санаториев, обустройство новых пешеходных маршрутов в горах и восстановление исторических объектов.