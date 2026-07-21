Прокуратура начала проверку после аварии с тремя пострадавшими в Невинномысске

Фото: прокуратура Ставрополья

Прокуратура Ставрополья организовала проверку по факту ДТП с тремя пешеходами. В Невинномысске 20 июля 2026 года водитель легкового автомобиля сбил троих человек, переходящих дорогу по «зебре». Семилетняя девочка получила тяжелые травмы, 17-летний и 18-летний пострадавшие получили ушибы.

«По данному факту прокуратура города Невинномысска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Виновником ДТП стал 25-летний житель Краснодарского края, который ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Известно, что во время аварии он был трезв.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru