Глава Дагестана представил новую кадровую программу на встрече с выпускниками

Фото: пресс-служба главы Дагестана

Врио главы Дагестана Федор Щукин встретился с выпускниками республики, которые показали отличные результаты на ГИА и Всероссийской олимпиаде. На встрече он представил новую кадровую программу «Команда Дагестана» и рассказал, что регион нуждается в смелых идеях и амбициях молодых ребят.

«Окончите вузы, получите опыт – и мы ждем вас. Нам вместе строить будущее Дагестана. Возвращение домой – это не шаг назад. Это шаг вперёд – в рядах “Команды Дагестана”», – напутствовал выпускников Федор Щукин.

Дагестану, по словам врио главы республики, нужны современные и сильные специалисты с горящими глазами. Для таких ребят и запустили кадровую программу. В этом проекте предстоит решать реальные задачи и менять жизнь в лучшую сторону.

При этом проект «Команда Дагестана» открыт для всех. И для тех, кто хочет остаться учиться в республике, и для тех, кто намерен уехать на учебу в другие регионы.

В конце встречи участникам вручили символический подарок – футболки «Команды Дагестана».