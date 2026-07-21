В Ставропольском крае проводят экскурсии для пожилых людей

Фото: минсоцзащиты Ставрополья

На Ставрополье для пожилых людей проводят экскурсии по знаковым местам края. Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Старшее поколение», что в свою очередь является частью нацпроекта «Семья».

«Регион демонстрирует комплексный подход – адресная помощь, забота о здоровье и условия для полноценной, активной жизни в пожилом возрасте» – рассказала министр труда и социальной защиты Ставрополья Елена Мамонтова.

В этот раз экскурсия провели по Свято-Георгиевскому женскому монастырю, расположенному недалеко от Ессентуков. С начала года в центре социального обслуживания Предгорного округа организовали 14 мероприятий, где приняли участие более 180 пенсионеров.

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