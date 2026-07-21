На Ставрополье проведут капремонт семи домов за более чем 55 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нескольких городах Ставрополья проведут капремонт семи многоквартирных домов за более чем 55 млн рублей. Ремонтные работы пройдут в трех домах Ессентуков, двух – города Лермонтова, а также отремонтируют по два дома в Кисловодске и Красногвардейском округе. Планируется обновление трех крыш, двух фасадов и четырех систем теплоснабжения и водоснабжения.

«Каждый контракт — это, прежде всего, ответственность за качество, поэтому особое внимание уделяется не только выбору подрядчика, но и контролю выполнения работ», – рассказал гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Капремонт выполняют в рамках регпрограммы, что позволяет своевременно обновлять жилой фонд и не допускать критического износа зданий. На проведенные работы действует пятилетняя гарантия. В случае, если обнаружатся дефекты, появившиеся по ошибке подрядной организации, они будут устраняться за ее счет.

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