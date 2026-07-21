Студенты ставропольского вуза получили 34 млн рублей грантовой поддержки

Деньги выделили на проекты в сфере агропромышленности. Фото: СтГАУ

Грантовую поддержку получили студенты Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ). В этом году они представили 34 проекта в седьмой волне федерального конкурса «Студенческий стартап» и получили в общей сложности 34 млн рублей. Вуз стал лидером среди аграрных университетов страны и попал на второе место по числу победителей в высших учебных заведениях.

Студенты представили автономных роботов для мониторинга заболеваний томатов, цифровые агророверы, системы биозащиты пшеницы с применением БПЛА, биокомплексы по переработке отходов АПК, продукты питания, а также программы на базе ИИ а для диагностики оборудования.

В СтГАУ рассказали, как сопровождают стартапы студентов – для этого разработали платформу планировали, мониторинга и развития проектов. В вузе считают, что именно благодаря ней сразу 16 учащихся набрали высшие баллы и получили гранты.

«Студенческие стартапы стали реальным инструментом, влияющим на экономическое развития регионов и страны. Проекты наших студентов нацелены на повышение эффективности АПК, снижение технологических рисков, развитие переработки и внедрение цифровых решений. Именно такие идеи позволяют формировать новые рынки, создавать высокотехнологичные рабочие места и укреплять конкурентоспособность аграрной экономики. Для СтГАУ принципиально важно, чтобы каждая перспективная разработка проходила путь от идеи до внедрения и приносила практический эффект», – говорит ректор СтГАУ Владимир Ситников.