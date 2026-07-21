На Ставрополье с начала года депортировали более 300 незаконных мигрантов

Фото: управление УФСС по Ставропольскому краю

На Ставрополье с начала года депортировали более 300 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в Российской Федерации. Большая часть из них родом из Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана и Вьетнама.

«Одной из функций службы судебных приставов является выдворение иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. С начала этого года 320 иностранцев-нелегалов доставлены в пункты пропуска через государственную границу и переданы пограничникам», – напомнили в управлении УФСС по Ставропольскому краю.

В соответствии с ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в течение пяти лет мигрантам, которых депортировали из страны, запрещен въезд в Россию.

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