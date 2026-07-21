Аферисты разводят кузбассовцев на деньги под видом приложений о поиске бензина

Жители Кузбасса теряют деньги, качая сомнительные приложения в интернете Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Кузбассе мошенники нашли новый способ воровать деньги у людей. На этот раз – путем публикации вредоносных приложений о поиске бензина. На это уже попались 44-летний и 53-летний жители Новокузнецка и Анжеро-Судженска. Они пришли в полицию и рассказали, что с их карт неизвестно как списали деньги. Об этом сообщили коллеги из VSE42.Ru.

В обоих случаях кузбассовцы через интернет качали сомнительные приложения, где якобы есть информация об АЗС и наличии бензина на них. Как только они установили софт, через удаленный доступ мошенники увели себе на счета все деньги.

Общая сумма ущерба от преступления составила 80 000 рублей. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело и ищут мошенников. Тем временем жителям Кузбасса напоминают: приложения о поиске бензина действительно есть, но важно не перепутать их с вредоносным софтом.

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