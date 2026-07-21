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НовостиОбщество21 июля 2026 13:44

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как не отравиться за границей

Рекомендации ведомство опубликовало после отравления туристов в Турции
Данил ЮРКОВ
Роспотребнадзор предупреждает россиян о рисках зарубежных путешествий

Роспотребнадзор предупреждает россиян о рисках зарубежных путешествий

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

После сообщений об отравлении туристов в пятизвездочном отеле в Турции Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян. Ведомство рассказало, как избежать инфекции при зарубежных путешествиях. Об этом сообщают коллеги из издания BFM Кубань.

Роспотребнадзор рекомендует отдыхающим заранее уточнять эпидемиологическую обстановку у туроператоров. Также немаловажно проверять наличие медицинской страховки в стране, в которую планируете отдыхать.

Туристам рекомендовали употреблять только безопасную пищу и воду. Покупать еду на рынках не стоит, как и контактировать с животными. Стоит соблюдать гигиену и использовать репелленты. Заранее следует сделать прививки от кори и других инфекций по национальному календарю.

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