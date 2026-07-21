11 тысяч юных ставропольцев посетили исторический парк «Россия – Моя история»

Такой формат позволяет представить историю, культуру и традиции России в современном интерактивном ключе. Фото: минобразования СК

Исторический парк «Россия – Моя история» в Ставрополе и Пятигорске для юных посетителей подготовил специальную летнюю культурно-просветительскую программу. За два месяца участниками мероприятий стали свыше 11 тысяч детей.

Как рассказали в минобре края, программа включает интерактивные экскурсии, образовательные занятия, творческие мастер-классы, тематические встречи и знакомство с мультимедийными экспозициями. Такой формат позволяет представить историю, культуру и традиции России в современном интерактивном ключе.

«Мероприятия охватили широкую аудиторию школьников из лагерей и позволили им открыть для себя историческое наследие в современном интерактивном формате», – сообщили в министерстве.

В ближайшее время ребят ждут новые выставки, образовательные проекты и встречи. При этом, посещение мероприятий бесплатное.

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