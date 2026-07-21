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НовостиОбщество21 июля 2026 15:43

Стоимость реконструкции Северного обхода Ставрополя выросла до 33 млрд рублей

Ранее озвучивалось, что объем дорожных работ по данному проекту составлял 24 млрд рублей
Татьяна ГУЩИНА
Общая протяженность дороги составит не менее 18 км. Фото: Миндор Ставрополья

Общая протяженность дороги составит не менее 18 км. Фото: Миндор Ставрополья

Реализация проекта по реконструкции трассы «Северный обход Ставрополя» потребует инвестиций в размере 33,5 млрд рублей. Об этом сообщил в своих соцсетях глава регионального министерства экономического развития Антон Доронин.

По его словам, протяжённость новой дороги составит не менее 18 километров. В настоящее время ведутся переговоры о заключении концессионного соглашения. При этом ранее министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа заявлял, что стоимость непосредственно дорожных работ оценивается в 24 млрд рублей.

Доронин уточнил, что в состав объекта войдут: многополосное движение (расширение до четырёх полос); асфальтобетонное покрытие; транспортные развязки, путепроводы и мосты.

Проект будет реализован на основе государственно-частного партнёрства. Со стороны региональных властей планируется всесторонняя поддержка инвестора на этапах финансирования, проектирования, строительства и последующей эксплуатации объекта при участии профильных ведомств.

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