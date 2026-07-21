Стоимость реконструкции Северного обхода Ставрополя выросла до 33 млрд рублей

Общая протяженность дороги составит не менее 18 км. Фото: Миндор Ставрополья

Реализация проекта по реконструкции трассы «Северный обход Ставрополя» потребует инвестиций в размере 33,5 млрд рублей. Об этом сообщил в своих соцсетях глава регионального министерства экономического развития Антон Доронин.

По его словам, протяжённость новой дороги составит не менее 18 километров. В настоящее время ведутся переговоры о заключении концессионного соглашения. При этом ранее министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа заявлял, что стоимость непосредственно дорожных работ оценивается в 24 млрд рублей.

Доронин уточнил, что в состав объекта войдут: многополосное движение (расширение до четырёх полос); асфальтобетонное покрытие; транспортные развязки, путепроводы и мосты.

Проект будет реализован на основе государственно-частного партнёрства. Со стороны региональных властей планируется всесторонняя поддержка инвестора на этапах финансирования, проектирования, строительства и последующей эксплуатации объекта при участии профильных ведомств.

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