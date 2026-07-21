Ставропольским АЗС рекомендуют отпускать до 40 л топлива на один автомобиль

Для физлиц нефтяным компаниям рекомендовано увеличить лимит отпуска топлива до 40 литров на одну машину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ставропольского края продолжают работать над стабилизацией ситуации с топливом. Как сообщает региональный Минэнерго, уже заметны первые признаки улучшения. Так, на брифинге с журналистами замминистра Василий Глушаков сообщил, что нефтяные компании получили рекомендацию увеличить лимит отпуска горючего до 40 литров на один автомобиль для автовладельцев легковушек. По информации ведомства, часть операторов АЗС уже внедрила это правило.

Ключевую роль на рынке играет сеть вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), на долю которых приходится около 40% продаж. Эти компании обеспечивают край собственным топливом. Сбои в поставках и простои на некоторых заправках связаны с перестройкой внутрирегиональной логистики. Для решения проблемы власти принимают оперативные меры по нормализации поставок.

Одновременно рынок пополняется за счёт небольших независимых сетей. Они закупают топливо на бирже, поэтому их цены напрямую зависят от оптовой стоимости, что объясняет рост цен на таких частных станциях. Для контроля обстановки создан оперативный штаб, который ведёт постоянный мониторинг наличия топлива в регионе.

«Поставки в регион продолжаются. Особое внимание уделяется увеличению объёмов дизельного топлива для нужд аграриев во время уборочной кампании. На сегодняшний день крупные сельхозпредприятия полностью обеспечены горюче-смазочными материалами», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, прорабатывается инициатива по выделению отдельных автозаправок в населённых пунктах исключительно для спецтехники и служебного транспорта организаций. Это должно помочь снизить нагрузку и уменьшить очереди на обычных АЗС.

Напомним, также власти Ставрополья задумались об отдельных заправках для спецтехники по транспортным картам.

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