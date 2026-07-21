В Предгорье на Ставрополье стартовала уборка раннего картофеля

Традиционно основные посадки сосредоточены в станице Боргустанской. Фото: администрация Предгорского округа.

В Предгорном округе стартовала уборка ранних сортов картофеля. как рассказали в пресс-службе администрации округа, общая площадь картофельных полей в муниципалитете превышает две тысячи гектаров, из которых 1,6 тысячи обрабатывают фермеры.

Традиционно основные посадки сосредоточены в станице Боргустанской, а также в селе Винсады, станице Суворовской и хуторе Новоборгустанском. В этом сезоне ставка сделана на сортовое разнообразие: помимо полюбившихся потребителю «Белларозы», «Невского» и «Пикассо», на полях выращивают такие сорта, как «Ред Стар», «Коломбо» и другие. Всего местные производители культивируют свыше 30 сортов.

Ориентиром для аграриев служат результаты прошлого года: тогда округ собрал более 50 тысяч тонн при средней урожайности 250 центнеров с га. Продукция местных картофелеводов уже поступает на прилавки региона, а также других субъектов России. Предгорненский картофель остается конкурентоспособным и востребованным и на Ставрополье, и за его пределами.

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