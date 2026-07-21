Спасатели Ингушетии вытащили тело мужчины из реки в Сунженском районе

Еще одного человека, который также, предположительно утонул, ищут спасатели. Фото: архив "КП"

В реке Асса на территории селения Нестеровское Сунженского района Ингушетии обнаружено тело мужчины. Как сообщили в региональном управлении МЧС, погибшему было 68 лет.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного от местных жителей в 15:54 по московскому времени. По предварительной информации, трагедия могла произойти во время купания.

Одновременно продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению второго человека, 1987 года рождения, который также предположительно утонул. К операции привлечены специалисты Ингушского поисково-спасательного отряда. На данный момент уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 20 июля 25-летний мужчина утонул в Каспийском море в Дагестане. Очевидцы заметили тонущего человека и вызвали спасателей, но в больнице он умер.

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