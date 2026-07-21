В Ставрополе продлили арест троим фигурантам дела о хищениях на премии «КАРДО»

В Ставрополе продлили арест фигурантам дела о хищениях на «КАРДО». Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд Ставропольского края принял решение продлить срок ареста фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проведение Международной премии уличной культуры и спорта «КАРДО».

По данным следствия, обвиняемые предоставили фиктивные финансовые документы. В частности, были сфальсифицированы квитанции об оплате авиабилетов для участников мероприятия, которые фактически не посещали конкурс. Таким образом было похищено свыше 1,9 млн рублей. Кроме того, подделке подверглись отчётные документы на организацию питания гостей за счёт гранта из краевого бюджета на сумму более двух млн рублей. Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается примерно в четыре млн рублей.

Рассмотрев ходатайство следователя, суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей ещё на два месяца, до конца сентября. В СИЗО останутся генеральный директор проекта и еще двое обвиняемых. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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