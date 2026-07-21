В Ингушетии проверяют детсад, где воспитатель избила ребенка с синдромом Дауна

Следователи проводят проверку. Фото: СУ СКР по Ингушетии

В Ингушетии инициировали проверку в отношении воспитательницы частного детского сада в селе Кантышево после публикации в соцсетях видео, на котором она применяет физическое насилие к ребёнку. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по республике.

На записи видно, как во время занятия женщина несколько раз ударила мальчика с синдромом Дауна по голове из-за того, что он не смог повторить слог. Инцидент заинтересовал прокуратуру и следственный комитет.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов взял ситуацию под личный контроль. Детский омбудсмен Зарема Чахкиева выехала на место для выяснения обстоятельств.

«Каждый ребёнок – это бесценный дар от Всевышнего, – написала она в своём обращении. – Любые действия, унижающие достоинство или причиняющие боль такому малышу, недопустимы».

Следователи проверяют действия воспитательницы и должностных лиц учреждения, а также условия пребывания и безопасность детей в саду. Известно, что воспитательницу после инцидента уволили.

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