В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели выпавшей из окна девочки

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Фото: СУ СК России по Дагестану

Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки в г. Каспийске, произошедшей 20 июля. Предварительно установлено, что малолетняя потерпевшая находилась в квартире на пятом этаже по улице Омарова без присмотра взрослых.

Ребёнок забрался на подоконник открытого окна, где оперся на москитную сетку, не рассчитанную на подобную нагрузку. В результате падения с высоты девочка получила травмы, не совместимые с жизнью.

Расследованием устанавливаются все детали инцидента, действиям взрослых будет дана юридическая оценка.

Напомним, ранее сообщалось, что виновник ДТП на Ставрополье заплатит за эвакуацию вертолетом санавиации. Пострадавшего увезли в больницу за бюджетный счет, с чем оказалась не согласна прокуратура.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru