Режим ЧС объявили на месте пожара после атаки БПЛА в Невинномысске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К тушению пожара привлекли пожарный вертолет

В Невинномысске на месте возгорания после атаки БПЛА объявлен режим ЧС локального уровня. Для тушения пожара на складах Wildberries планируют использовать пожарный вертолет МЧС России.

«Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС России. Есть обновление данных по пострадавшим. Одного из ранее обратившихся за медпомощью решили госпитализировать, угрозы жизни нет», – написал в соцсетях губернатор Владимир Владимиров.

Возгорание на складских помещениях Wildberries произошло ночью 22 июля. Его причиной стала атака украинских дронов на склады в Невинномысске. По информации экстренных служб, погибших при происшествии нет, а пятерым пострадавшим уже оказали медицинскую помощь.

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