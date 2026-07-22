Над территорией Ставрополья ночью 22 июля сбили украинские дроны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Над территорией Ставрополья ночью 22 июля сбили украинские дроны. Точное количество перехваченных беспилотников в крае не уточняется. Известно только, что всего над Россией уничтожили 242 БПЛА.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны России.

Беспилотники также перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно об атаке украинских дронов на склад Wildberries в Невинномысске. Пять человек пострадали (одному потребовалась госпитализация), власти ввели режим ЧС, а пожар в помещении площадью 94 тысячи квадратных метров тушат с помощью вертолета. Одной из главных проблем являются постройки, находящиеся вблизи логистического центра. Пожарные стараются не допустить распространения огня на них.

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