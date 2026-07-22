Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 июля 2026 6:21

Над территорией Ставрополья ночью 22 июля сбили украинские дроны

За ночь над Россией уничтожили 242 БПЛА
Виктория КУЗНЕЦОВА
Над территорией Ставрополья ночью 22 июля сбили украинские дроны

Над территорией Ставрополья ночью 22 июля сбили украинские дроны

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Над территорией Ставрополья ночью 22 июля сбили украинские дроны. Точное количество перехваченных беспилотников в крае не уточняется. Известно только, что всего над Россией уничтожили 242 БПЛА.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны России.

Беспилотники также перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно об атаке украинских дронов на склад Wildberries в Невинномысске. Пять человек пострадали (одному потребовалась госпитализация), власти ввели режим ЧС, а пожар в помещении площадью 94 тысячи квадратных метров тушат с помощью вертолета. Одной из главных проблем являются постройки, находящиеся вблизи логистического центра. Пожарные стараются не допустить распространения огня на них.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru