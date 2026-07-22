СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА в Невинномысске Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских дронов на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Об этом сообщает председатель СК России Светлана Петренко.

«22 июля 2026 года вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, в результате террористических атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется», – комментируют в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В настоящее время на местах происшествий следователи собирают и фиксируют доказательства. Они расследуют дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). После разбирательств в СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военных.

Напомним, атака украинских беспилотников на склад Wildberries в Невинномысске произошла поздно ночью 22 июля. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в 03:30 написал об этом в своих социальных сетях. Глава компании WB Татьяна Ким также не осталась в стороне и подтвердила налет дронов.

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