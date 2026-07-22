Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию после атаки БПЛА в Невинномысске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию для пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Невинномысске. Дроны налетели на склад Wildberries ночью 22 июля. Пять человек, предварительно, получили травмы. Пожар, начавшийся после прилета, тушат до сих пор.

«Прокуратура города Невинномысска осуществляет контроль за ситуацией, обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам», – написали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Для получения помощи от надзорников необходимо обратиться по номеру – 8 (8652) 25-53-14. Ранее в СК России возбудили уголовное дело по статье о теракте. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и фиксаций доказательств, чтобы в дальнейшем квалифицировать действия украинских военнослужащих.

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