Одного из пострадавших после атаки БПЛА на склад Невинномысска госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске госпитализировали одного из пострадавших после атаки дронов на склад Wildberries. Остальным также оказали амбулаторную медицинскую помощь. Для более эффективного устранения последствий от ночной атаки беспилотников на месте возгорания объявлен режим локального ЧС.

«Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС России. Есть обновление данных по пострадавшим. Одного из ранее обратившихся за медпомощью решили госпитализировать, угрозы жизни нет», – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее стало известно, что ночью 22 июля складские помещения Wildberries в Невинномысске подверглись атаке вражеских беспилотников. Сейчас на месте пожара работают экстренные службы, а также для тушения привлекли вертолет МЧС. За медицинской помощью обратились пятеро человек. Их жизням ничего не угрожает, однако одного из пострадавших решили госпитализировать.

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