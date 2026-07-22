В хищении 31,5 млн рублей обвиняется руководство холдинга на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В хищении 31,5 млн рублей обвиняется руководство холдинга на Ставрополье. В состав преступного сговора вошли генеральный директор и главный бухгалтер крупного регионального холдинга, а также двое руководителей подведомственных организаций. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

«Злоумышленники заключали фиктивные договоры аренды оборудования между аффилированными компаниями. При этом в документах указывалась техника, которая на самом деле уже использовалась в рамках других проектов на основании ранее подписанных соглашений», – объяснила официальный представитель МВД Ставрополья Ирина Волк.

При этом арендную плату по новым договорам обвиняемые завысили в десятки раз по сравнению с рыночными ценами. На это обратили внимание правоохранительные органы. Группировку задержали, на них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

«Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу», – уточнили в прокуратуре Ставропольского края.

В отдельное производство выделили уголовное дело против организатора преступного сообщества. Подозреваемую объявили в розыск.

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